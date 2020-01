Salzburg als letzte Hürde für Türkis-Grün: Das Kongresshaus ist bereit

Am Freitag tritt der erweiterte Bundesparteivorstand der Grünen im Kongresshaus zusammen. Am Samstag tagt der Bundeskongress. Im Laufe der Jahre war das Kongresshaus in Salzburg immer wieder politischer Schauplatz. Und auch so manche Karriere wurde hier gestartet.

SN/Andreas Kolarik Im Kongresshaus ist alles vorbereitet. Am Samstag entscheidet die grüne Basis über das Regierungsprogramm.