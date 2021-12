Salzburg beendet den Lockdown in zwei Etappen

Hotels und Restaurants dürfen in Salzburg erst fünf Tage später öffnen als der Handel. Für diese Entscheidung gibt es Lob und Kritik.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen Branchenvertreter das zweistufige Ende des Lockdowns in Salzburg. Die um eine knappe Woche auf 17. Dezember nach hinten verlegte Öffnung der Gastronomie verunmögliche nun auch die letzten Weihnachtsfeiern, sagt Wirtesprecher Ernst Pühringer (Gasthof Hölle, Salzburg). "Das tut uns weh. Ich habe jetzt keine einzige mehr." In den Wintersportregionen müssten Kollegen das Personal ab 12. Dezember anmelden und bezahlen, um ein Abwandern von Mitarbeitern in die früher geöffneten Destinationen Vorarlberg, Tirol, Schweiz oder ...