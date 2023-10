Konkrete Pläne für den Ausbau der Kinderbetreuung sind in Salzburg nicht in Sicht. In Tirol geht man indes in die Offensive und investiert Millionen.

BILD: SN/RIEBLER Emilia (1) und Martin (2) mit Cornelia Sams und Leiterin Julia Ebner in der Kleinkindgruppe „Hellbrunner-Sonnenkinder“ in Anif.