Salzburg: Bildungsdirektion schickt Inspektoren in volle Schulen

In 73 Schulen ist mehr als die Hälfte der Schüler zur Betreuung angemeldet. Die Bildungsdirektion will jetzt gegensteuern.

Ein Großteil der Kinder sei an der Schule. Die Lehrer hielten regulären Unterricht und Eltern schickten ihre Kinder an die Schule, weil sie sonst einen Nachteil für ihre Kinder befürchten. So beschreibt eine SN-Leserin die Zustände in einer Flachgauer Volksschule.

Schilderungen wie diese bekomme sie derzeit einige, sagt Pflichtschul-Elternvertreterin Sabine Gabath. "Viele Eltern empfinden es als unfair, dass in der Schule unterrichtet wird, während ihre Kinder im Heimunterricht sind." Sie habe aber gleichzeitig auch Verständnis für die Lehrer. ...