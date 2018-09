Salzburg hinterfragt den Sinn der Windkraft. Ein Experte zeigt die Zusammenhänge auf.

Salzburg will bis zum Jahr 2050 jene Energie, die es benötigt, auch selbst erzeugen. Energieexperte Florian Haslauer kennt Salzburg, beriet das Land in den vergangenen Jahren regelmäßig in Energiefragen und geht im SN-Interview auf die Frage ein, ob und warum Salzburg die Windenergie überhaupt braucht.