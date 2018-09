Salzburg empfängt Europas Staatschefs

Es ist ein Treffen der Superlative: Die 28 EU-Staatschef kommen am 19. und 20. September in Salzburg zum EU-Gipfel zusammen. Wie sich Stadt und Land darauf vorbereiten, was der Gipfel für Salzburg und seine Bürger bedeutet und welche europapolitischen Themen diskutiert werden lesen Sie im SN-Dossier.

In Teilen der Stadt wird Ausnahmezustand herrschen: Es gibt großräumige Straßensperren und Betretungsverbote. Sogar der traditionelle Wochenmarkt "Schranne" fällt am 20. September aus. Auch politisch könnte der Gipfel Wellen schlagen: Auf der Agenda der Staatschefs dürften unter anderem die Migration in Europa sowie der "Brexit" stehen.