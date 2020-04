Salzburg erleichtert Jobsuche im Pflege- und Sozialbereich

Online-Personalplattform für Sozialberufe bietet Überblick über alle offenen Stellen im Bundesland.

Gerade im Pflege- und Sozialbereich wird derzeit intensiv nach neuem Personal gesucht. Dafür bietet das Land Salzburg nun eine einfache Möglichkeit. "Mit einer neuen Online-Plattform möchten wir die Jobsuche in diesem Bereich erleichtern. Auf einen Blick sehen interessierte Salzburgerinnen und Salzburger, wo und ab wann Stellen frei sind", berichtet Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. Der Bedarf sei jedenfalls groß. "Wir suchen im Bereich Pflege dringend Personal wie auch in der Kinder- und Jugendhilfe oder im Bereich Menschen mit Behinderungen. Personal ist hier immer gefragt und begehrt nicht nur in der derzeitigen Krisensituation", weiß der Salzburger Sozialreferent.

Träger melden ihren Personalbedarf

"Wir haben alle Träger im Salzburger Sozialsystem angeschrieben und gebeten, ihren Bedarf zu melden. Diese veröffentlichen wir gesammelt auf der Internetseite des Landes. Somit bieten wir die Möglichkeit, einer effizienten direkten Kontaktaufnahme zwischen Arbeitssuchenden und Einrichtungen", erläutert der Leiter der Sozialabteilung, Andreas Eichhorn, die Vorgehensweise, stellt aber auch klar: "Wir sind damit nicht in der Personalvermittlung, sondern bieten auf einfache Weise eine hilfreiche Plattform an."

AMS unterstützt die Plattform

Die freien Arbeitsplätze sind unter www.salzburg.gv.at/personalsuche zu finden. Sie sind auch auf der Corona-Website des Landes unter www.salzburg.gv.at/stellenausschreibungen eingebunden. Unterteilt werden die Stellenangebote nach Bezirken, nach Trägern und Einrichtungen. Das Arbeitsmarktservice (AMS) unterstützt diese neue Plattform. "Das AMS wird künftig alle Arbeitssuchende mit Pflegeerfahrung anschreiben und auf diese Seite verwiesen", sagt Schellhorn.

Quelle: SN