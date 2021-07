Salzburg gibt Problemwölfe zum Abschuss frei

Die Landesregierung hat sich am Mittwochnachmittag geeinigt. Sollten erneut Problemwölfe auftauchen und keine gelinderen Maßnahmen möglich sein, wird eine Verordnung zum Abschuss des Tiers erlassen. Die Jägerschaft hat dann vier Wochen Zeit, um den bösen Wolf zu erlegen.

Die Salzburger Landesregierung hat am Mittwochnachmittag bei einem "Wolfsgipfel" im Chiemseehof beratschlagt, wie man künftig mit Problemwölfen umgehen will. Das Thema beschäftigt die Landesregierung seit Jahren.

2018 wurde ein Wolfsmanagementplan erstellt und definiert, was überhaupt unter einem "Problemwolf" zu verstehen ist (ein Tier, das mindestens 25 Schafe reißt). Als 2019 ein Wolf in Großarl mehr als 20 Schafe riss, beantragte die Agrargemeinschaft die Entnahme des Wolfs. Der Bescheid war aber erst Monate später, am 17. Juni 2020, fertig ...