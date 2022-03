Salzburg-Gneis: Vormerkungen für die 250 Wohnungen am Dossenweg bald möglich

Potenzielle Käuferinnen und Käufer müssen die Kriterien für die Wohnbauförderung erfüllen. Ob der verordnete Preisdeckel hält, ist hingegen fraglich.

Rund 250 Wohnungen sollen am Dossenweg an der Berchtesgadener Straße in Salzburg-Gneis entstehen. Der Baustart ist nach Verzögerungen im Frühjahr bzw. Sommer 2023 geplant. Die Heimat Österreich, die das Projekt realisiert, hat inzwischen um eine Baugenehmigung angesucht. Geschäftsführer Stephan Gröger geht davon aus, dass die Bauverhandlung dann im Frühsommer stattfindet.

Offen ist, wie sich der Mangel an manchen Baustoffen und die auch daraus resultierenden stark gestiegenen Preise auf das Vorhaben auswirken. Diese Spirale sei nicht erfreulich. "Wir hoffen, ...