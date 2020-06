Salzburg-Gnigl: Anrainer kritisieren fehlende Verkehrsberuhigung

Im Zuge des Neubaus des Bildungscampus Gnigl und des damit verbundenen Verkehrskonzeptes wurde der Anrainer-Initiative Grazer Bundesstraße/ Franz-Hattinger- Straße eine Verkehrsberuhigung - insbesondere in der Grazer Bundesstraße - versprochen. Im heutigen Planungsausschuss wurde davon jedoch abgewichen - was die Anrainer erneut verärgert.

Mit Verwunderung musste die Anrainerinitiative Grazer Bundesstraße/ Franz-Hattingerstraße am Donnerstag zur Kenntnis nehmen, dass im Planungsausschuss des Gemeinderates vom Ressort von Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) ein Amtsbericht vorgelegt wurde, der aus ihrer Sicht eine Absage aller noch ausstehenden verkehrsberuhigenden Maßnahmen für die Grazer Bundesstraße beinhaltet. Obschon sich die Anrainer über die Jahre immer um einen konstruktiven Dialog mit dem Planungsressort bemüht hätten, "fand es Frau Unterkofler nicht der Mühe wert, den Dialogweg weiter zu beschreiten und versucht nun die Anrainer vor vollendete Tatsachen zu stellen. Bürgernahe Politik geht anders!", betonten die Anrainer rund um Alexander Renz in einer Aussendung.

Hauptwunsch der Anrainer ist seit Jahren die Beschränkung des Schleichverkehres, der vor allem zu den Spitzenzeiten morgens und abends die schmalen Gassen belaste, so ihre Kritik. Neben dem Erhalt der Wohnqualität argumentieren sie auch mit der Verkehrssicherheit: Denn der westliche Teil der Grazer Bundesstraße sei ein zentraler Schulweg für hunderte Kinder zum Bildungscampus Gnigl; Geschwindigkeitsübertretungen seien eher die Regel statt die Ausnahme. Die bisher erfolgten Verengungen an den Einfahrten der Grazer Bundesstraße hätten zudem noch nicht den gewünschten Erfolg erzielt. Daher sei im ursprünglichen Gemeinderatsbeschluss eine weitere Baumaßnahme auf der Höhe Grazer Bundesstraße 10 (Doktorhäusl) geplant und auch budgetiert gewesen, betonen die Anrainer.

Anrainer kündigen weiteren Protest an

"Da es gegen den ursprünglichen Verengungsplan heftigen Widerstand vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Gnigl gab und gibt, wurde den Anrainern im Zuge einer Begehung Mitte 2019 von den zuständigen Beamten eine Überarbeitung beziehungsweise Neu-Planung in Aussicht gestellt, mit der auch die Feuerwehr leben kann. Davon ist im vorliegenden Amtsbericht keine Rede mehr. Das Projekt soll trotz Zusagen einfach versenkt werden", so die Kritik der Anrainer.

Dass die Stadt einseitig bereits gemachte Zusagen aus dem Nichts einfach stoppe und wortbrüchig werde, wolle man nicht so einfach auf sich beruhen lassen, sagen die Anrainer rund um Renz: "Allfällige Aktionen und Protestmaßnahmen werden auf einer in naher Zukunft stattfindenden Anrainerversammlung besprochen werden", kündigen sie an.

Bürgerliste und KPÖplus schließen sich der Anrainerkritik an

Bürgerliste und KPÖplus argumentierten am Donnerstag im Planungsausschuss in eine ähnliche Richtung. BL-Gemeinderat Bernhard Carl: "Das Mindeste wäre gewesen, mit den Anrainern vor der Beschlussfassung zu sprechen." Er hat im Planungsausschuss weitere Klubberatungen vorgeschlagen, erreichte damit aber keine Mehrheit. Kritk gibt es auch von KPÖplus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl: Er moniert, dass die Anrainerinitiative weder informiert worden sei, noch - wie üblich - zur Sitzung des Planungsausschusses im Alten Rathaus eingeladen worden sei. Dankl: "Erst im Vorjahr hat die Stadtregierung eine Entlastung zugesagt. Die Stadt muss Wort halten und die Bevölkerung einbinden."

ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmten für den Amtsbericht

Mit einer klaren Mehrheit aus ÖVP, SPÖ und FPÖ wurde der Amtsbericht im Ausschuss dennoch verabschiedet - was die Ausschussvorsitzende Johanna Schnellinger (SPÖ) verteidigt: "Geplant war, eine Fußgängerinsel größer zu machen als ursprünglich geplant. Als Folge könnte die Feuerwehr hier aber nicht mehr gut herausfahren aus ihrer Feuerwache. Im Amtsbericht ging es nur darum, die Fußgängerinsel zu belassen, wie sie ist." Die SPÖ habe eigentlich einen Kompromiss erreichen wollen und habe zumindestens einen Teilerfolg erreicht, meint Schnellinger: "Wir haben mit der Protokollanmerkung zugestimmt, dass mit den Anrainern nochmals gesprochen werden muss wegen möglicher Alternativmaßnahmen der Verkehrsberuhigung."

Quelle: SN