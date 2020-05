Salzburg hat heuer bereits 50.000 Tonnen CO2 eingespart

Land half mit zwei Millionen Euro beim Energieumstieg.

Das Bewusstsein für nachhaltige Energieerzeugung wird in der Salzburger Bevölkerung zunehmend stärker. Allein heuer wurden beim Land bislang 370 Förderanträge für Anlagen mit erneuerbarer Energie gestellt und insgesamt bereits mehr als eine Million Euro an Zuschüssen ausbezahlt. 123 Mal wurde zusätzlich eine Förderung zum Wechsel von einer Ölheizung beantragt und mit mehr als 400.000 Euro vom Land und rund 550.000 Euro vom Bund unterstützt. "Das bringt unter dem Strich 50.000 Tonnen an CO2-Einsparung", freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn. "Das Thema Klimaschutz ist definitiv bei den Menschen angekommen, immer mehr tun auch in den eigenen vier Wänden etwas Konkretes dafür. Und auch die Wirtschaft profitiert: Mehr als sechs Millionen Euro wurden dank Förderungen investiert, beim Heizungswechsel mit der Aktion ,Raus aus dem Öl' waren es mehr als drei Millionen", berichtet Schellhorn.

Ansturm auf Solar und Wärmepumpe hält an

Im Vergleich zum ersten Quartal des letzten Jahres ist die Zahl der geförderten thermischen Solaranlagen um knapp 40 Prozent gestiegen, bei den Wärmepumpen betrug der Anstieg rund ein Viertel. "Der Wechsel von fossilen Heizsystemen auf erneuerbare Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Holzheizungen wird weiter vorangetrieben. Die Bundesförderung mit 5.000 Euro Zuschuss ist hier die optimale Ergänzung. Knapp 350 weitere Anträge im Wärmebereich sind bereits in Bearbeitung bzw. werden im Land Salzburg aktuell umgesetzt", sagt Energiereferent Schellhorn. Für Pelletszentralheizungen gibt es 3.000 Euro vom Land, der Bund schießt zusätzlich 5.000 Euro zu.

Zusätzliche 500.000 Euro Budget

Insgesamt sind heuer 3,9 Millionen Euro für die Energieförderung budgetiert. "Wir setzen heuer ein halbe Million Euro mehr ein als im Vorjahr, um für den Ansturm auf erneuerbare Energiesysteme gerüstet zu sein", betont Schellhorn und weist auf ein weiteres "Umstiegszuckerl" hin: "Beim Heizungstausch über die Förderaktion ,Raus aus dem Öl' ist nur ein Antrag an den Bund nötig, die Landesförderung kommt automatisch dazu."

Klimaziele des Landes gemeinsam erreichen

Angestrebt wird, Salzburg bis 2050 klimaneutral, nachhaltig und energieautonom zu machen. "Diese Ziele erreichen wir aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Mit der kostenlosen Energieberatung und dem umfassenden Förderangebot unterstützen wir die Menschen nach Kräften dabei, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", erklärt Schellhorn.

Quelle: SN