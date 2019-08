Salzburg hat kein Verständnis für Verlängerung der Grenzkontrollen

Der bayrische Innenminister Joachim Hermann hat angekündigt, die Kontrollen ab November verlängern zu wollen. Salzburgs Verkehrslandesrat will angesichts dessen die Fahrverbote in Salzburg verschärfen.

Kein Verständnis für die angedachte Verlängerung der Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland hat Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Der bayrische Innenminister Joachim Hermann (CSU) hatte ja angekündigt, für November eine Verlängerung zu beantragen. "Natürlich wäre es mir lieber, diese Kontrollen würden ein Ende haben", sagt Stefan Schnöll angesichts dieser Ankündigung. Für ihn ist auch klar: Wenn Bayern weiter kontrolliert, werde man auch die Fahrverbote beibehalten, die den Umgehungsverkehr der Staus durch die Grenzkontrollen eindämmen sollen. "Wir werden für das nächste Jahr auch eine Verschärfung andenken", sagt Schnöll.

Über den bisherigen Sommer zog er eine gemischte Bilanz. "Es gab Gemeinden, in denen die Fahrverbote gut funktioniert haben, in anderen weniger. Aber die Sperren waren jedenfalls die richtige Entscheidung." Man müsse jedenfalls noch daran arbeiten, dass die Regelung auch in den Navigationssystemen angezeigt würde. "Gerade bei Google-Maps ist das ein großes Thema. Da kommen wir nur sporadisch hinein."

Mehr Schleierfahndung statt fixer Kontrollen

Stefan Schnöll kann den Ankündigungen des bayrischen Innenministers auch gutes abgewinnen. So plädiere auch er für ein flexibleres Management der Grenzkontrollen. "Wir müssen von diesen statischen Kontrollen wegkommen und die Schleierfahndung intensivieren. Ich bin mir sicher, dass man so genau so viele Aufgriffe hätte wie mit den fixen Kontrollen."

Lieber wäre ihm aber dennoch, wenn die fixen Grenzkontrollen ein Ende hätten. "Man hat ja im Pfingstreiseverkehr gesehen, dass es möglich ist. Da war die Grenze komplett geöffnet, die Staus waren weg und es hat auch de facto keinen Ausweichverkehr in den Gemeinden gegeben."



Quelle: SN