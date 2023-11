Salzburg gedachte der gegen Juden gerichteten Gewaltexzesse vor 85 Jahren

"Es ist wichtig, dass es in Salzburg eine aktive jüdische Gemeinde gibt, die selbstbewusst auftritt", sagte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf. In den kommenden Jahren wird das Gebetshaus der jüdischen Gemeinde in der Landeshauptstadt generalsaniert, Land und Stadt beteiligen sich mit 1,5 Millionen Euro an den Bauarbeiten.

Die Salzburger Landespolitik und die Israelitische Kultusgemeinde gedachten am Donnerstagabend bei einer Festveranstaltung der Novemberpogrome vor 85 Jahren. "Die Novemberpogrome und die Massenvernichtung der europäischen Juden darf nie vergessen werden. Gerade jetzt, wo auf den Straßen Österreichs teilweise antijüdische Stimmung herrscht, gilt Salzburgs Solidarität Israel", betonte Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf. Neben dem Gedenken an die Novemberpogrome 1938 erinnert die Israelitische Kultusgemeinde auch an die Wiederöffnung der Salzburger Synagoge vor 55 Jahren, im Jahr 1968.

Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) sieht angesichts der Terrorangriffe der Hamas auf Israel vor einem Monat, eine besondere Bedeutung im Gedenken an die Ereignisse vor 85 Jahren. "Der Hass und das Morden vor 85 Jahren sowie die Repressalien in Nazi-Deutschland zuvor, endeten in der Shoah - der Massenvernichtung der europäischen Juden. Eines ist für mich klar: Wir versuchen alles, um die Kultusgemeinde vor Antisemitismus und Gewalt zu schützen. Daher beteiligt sich das Land auch an der Generalsanierung der Synagoge, um jüdisches Leben in Salzburg wieder sichtbarer und öffentlicher zu machen", betonte Schnöll.

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) sieht wiederum in der Bildung einen Schlüssel gegen Radikalisierung und Antisemitismus. Seit vergangenem Schuljahr übernehme das Land die Exkursionskosten von Mittelschulklassen ins ehemalige Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich. Dieses Jahr sei das Angebot auch auf alle Bundesschulen ausgeweitet worden. "Zusätzlich arbeiten wir mit Vereinen wie dem Friedensbüro zusammen, die gezielt Workshops an Schulen anbieten", erklärte Gutschi.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es in Nazi-Deutschland zu Gewaltexzessen gegen Jüdinnen und Juden. Rund 1.400 Synagogen wurden stark beschädigt oder ganz zerstört, Geschäfte geplündert, beschädigt oder komplett demoliert. Auch in Salzburg wurden Juden in der Landeshauptstadt, in Hallein oder in Bad Gastein Opfer dieser gewaltvollen Ausschreitungen. Im Bundesland wurden mehr als 60 jüdische Männer verhaftet und teilweise in das Konzentrationslager Dachau überstellt. In der Rainerstraße wurde zum Beispiel das Geschäft der Salzburgerin Anna Pollak verwüstet. 1942 wurde die Unternehmerin in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort ermordet.