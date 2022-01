Salzburg: Landesrätin Andrea Klambauer positiv auf Corona getestet

Die Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und behördlich abgesondert. Sie ist dreifach geimpft und es geht ihr sehr gut. Sie führt ihre Arbeit von zu Hause aus fort.

Das teilte das Land Salzburg am Montag kurz nach 13 Uhr mit. Klambauer ist nicht das erste Salzburger Regierungsmitglied, das mit eine Coronainfektion erlitt. In der Vergangenheit waren bereits Landeshauptmann Wilfried Haslauer sowie sein Stellvertreter Christian Stöckl nach einem positiven Coronatest vorübergehend in Quarantäne. Beide ÖVP-Politiker waren geimpft.