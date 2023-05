Salzburg: Lieferprobleme bei Steinplatten verzögern Bauarbeiten in Bergstraße

Parkmöglichkeiten für Bergstraßen-Parker werden in der Zone 3 in der Paris-Lodron-Straße 6/6A eingerichtet. Die Ladezone wird in die Dreifaltigkeitsgasse verlegt. Der vorhandene Behindertenstellplatz vor dem Sanitätshaus Lambert wird in Richtung Linzer Gasse verschoben und in der Bergstraße wird je nach Baufortschritt in der Gasse ein Behindertenstellplatz mobil gehalten. Das Durchqueren zu Fuß wird immer möglich sein, ebenso die Zugänglichkeit zu den Geschäften.