Salzburg: Padutsch fand Kompromiss in Gehsteig-Streit

Anrainer in der Überfuhrstraße protestierten gegen einen neuen Gehsteig - auch weil damit die nicht ganz legalen Parkmöglichkeiten verschwinden würden. Jetzt bekommen die Anrainer Parkflächen und einen schmäleren Gehsteig. Dafür soll der Abschnitt nur mehr einspurig befahrbar sein.

Nach eineinhalb Stunden intensiver Auseinandersetzung zwischen Anrainern in der Überfuhrstraße und Verkehrsexperten der Stadt sowie Stadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) zeichnete sich ein Lächeln auf dem Gesicht von Gunnar Demoulin ab. Das Engagement, das er und seine Mitstreiter - es gibt eine Liste mit 320 Unterschriften von Anrainern - haben sich bezahlt gemacht, ein Kompromiss zeichnet sich ab. Freilich einer, mit dem immer noch nicht alle zufrieden sind.

Die Fronten waren seit langem verhärtet. Noch-Baustadträtin Barbara Unterkofler (Neos) - die übrigens nicht zum Lokalaugenschein gekommen war - wollte dort einen politisch einstimmig beschlossenen Gehsteig errichten lassen. Der sollte modernsten Standards entsprechen und 1,70 breit sein. Und: Damit würde endlich der in die Jahre gekommene, nur 90 Zentimeter breite und von Gras überwucherte bestehende "Gehsteig" ersetzt werden.

Dieser neue Gehsteig war aber vielen Anrainern und einer Frisörin, die dort ein Geschäft betreibt sowie dem Betreiber des Gasthof Überfuhr ein Dorn im Auge - weil er ihnen zu breit ist. Damit, so die Argumentation könnten keine Autos mehr am Fahrbahnrand parken und folglich würde die Straße von Autofahrern als Rennstrecke betrachtet - eben weil die parkenden Autos als optische Anreize zum Bremsen fehlten. Dass die Autos derzeit dort abgestellt werden, ist freilich nicht legal. Denn wegen der geringen Fahrbahnbreite herrsche dort de facto ein Parkverbot, erklärte Padutsch den rund 20 versammelten Bürgern.

"Wenn meine Kunden nicht mehr vor dem Geschäft parken können, dann sehe ich meine wirtschaftliche Existenz bedroht", sagt Frisörsalonbetreiberin Funda Ütgin-Krischke. "Uns wird hier ein Gehsteig vorgeschrieben, den wir nicht brauchen. Die Politik sollte sich lieber um die Lärmbelästigung rund um den Überfuhrsteg kümmern", betont Lukas Hagenhofer vom Gasthof Überfuhr. Überhaupt gebe es in diesem Teil der Überfuhrstraße kaum Fußgänger, ergänzt eine Frau. Doch es gibt auch andere Stimmen, wie jene von Maria Kührer. Sie wohnt am Ignaz-Rieder-Kai und ist der Meinung, dass der Gehsteig sehr wohl notwendig sei - auch aus ihrer Nachbarschaft würden ältere Menschen, Kinder und Behinderte oder Eltern mit Kinderwagen die Überfuhrstraße benützen. Ein neuer, breiter Gehsteig würde für mehr Verkehrssicherheit sorgen.

Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss, der nun von Verkehrsexperten der Stadt ausgearbeitet werden soll. Demnach soll die Überfuhrstraße in dem betroffenen Bereich einen nur 1,50 Meter breiten Gehsteig erhalten und nur mehr einspurig (mit Wartepflicht bei Gegenverkehr) befahrbar sein. Das lässt genügend Platz, um markierte Parkflächen für Anrainer und Geschäftskunden zu errichten. "Wenn das so kommt, dann haben wir gewonnen", freute sich Gunnar Demoulin. Anderen ging der Kompromiss zu wenig weit, sie forderten einen noch schmäleren Gehsteig. Doch den werde es nicht geben, versichert Padutsch, der auf Mindeststandards verwies.

Ob auch der restliche Abschnitt der Überfuhrstraße einspurig und mit Parkflächen versehen werden soll, ließ der Stadtrat ebenso offen, wie die Frage, wann in der Überfuhrstraße eine Bewohnerparkzone eingerichtet werden könnte. "Früher oder später", würde eine solche Bewohnerparkzone kommen. "Aber das werde nicht mehr ich auf den Weg bringen", sagte Padutsch.

