Salzburg: Politstreit um Ausbau der Feuerwache Liefering

Rund eine Million Euro will die Stadt Salzburg in die Erweiterung der Feuerwehrzeugstätte in Liefering stecken. Doch der Beschluss dazu wird von politischen Misstönen begleitet.

Die Feuerwache Liefering – hier anlässlich des Zeugstättenfestes am 5. September 2021.