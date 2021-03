Salzburg präsentierte Klimamasterplan: Nun liegt alles am Verkehrsbereich

Um die Klima- und Energieziele im Bundesland bis 2030 zu erreichen, muss sich in den nächsten Jahren im Verkehr viel ändern. In die Öffis soll mit 170 Millionen Euro pro Jahr massiv investiert werden, ein Viertel der Autos soll künftig elektrisch fahren. Weiters sollen 26.000 Ölheizungen verschwinden und 25 Windräder an drei bis vier Standorten errichtet werden.

Die Fridays-for-Future-Bewegung hat für 14 Uhr eine Menschenkette an der Staatsbrücke in der Salzburger Innenstadt angekündigt. Die Jugend protestiert wieder zur Rettung des Klimas - so gut es in Pandemiezeiten mit Demos eben möglich ist. Wenige Stunden zuvor, am Freitagvormittag, hat die Salzburger Landesregierung den neuen Masterplan Klima + Energie 2030 vorgestellt - nach monatelanger Verspätung. Das Ziel bis 2030 lautet: ein Minus von 50 Prozent bei den Treibhausgasen (bezogen auf das Jahr 2005) sowie den Anteil der ...