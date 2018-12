Salzburg: Punsch-Wirt ignoriert Mehrweg-Auflage

Pappbecher statt wiederverwendbarer Becher: Punschstand-Betreiber Peter Treml rechtfertigt das unter anderem mit mangelhafter Infrastruktur.

Der Punsch am Stand von Treml auf dem Salzburger Mozartplatz erhitzt die Gemüter - allen voran jene der Stadtpolitiker. Denn Betreiber Peter Treml hatte die Genehmigung zur Benutzung des im Eigentum der Stadt Salzburg stehenden Grundstücks unter Auflagen erhalten: Eine davon ist die "verpflichtende Verwendung von Mehrweggebinde" - also wiederverwendbaren Bechern. Dennoch wird der Punsch heuer in Pappbechern ausgeschenkt. Sie können wegen der wasserdichten Innenbeschichtung nicht recycelt werden. Beschlossen worden war die Mehrweg-Auflage im Februar 2017 im Kulturausschuss der Stadt - mit den Stimmen aller Fraktionen. Die Genehmigung läuft heuer bereits für die zweite Wintersaison und gilt noch bis 2021/22.