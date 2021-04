Salzburg setzt auf Eigenverantwortung statt auf Oster-Lockdown

In Ostösterreich ist die Lage angespannt. In Salzburg hat man noch mehr Kapazitäten in Spitälern. Die Zahl der Infektionen ging zuletzt sogar leicht zurück.

Salzburg hatte lange Zeit den Höchststand an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Österreich. Seit Mitte März steigen die Zahlen nicht mehr an, in der vergangenen Woche war sogar ein Rückgang bei den täglichen Neuinfektionen zu sehen - wenn auch auf hohem Niveau: Am Gründonnerstag wurden 188 Neuinfektionen im Bundesland gemeldet. Die Verantwortlichen mahnen aber weiter zur Vorsicht.

Osterruhe

Von einer solchen, wie sie in Ostösterreich gilt und dort auch verlängert wurde, will man in Salzburg ...