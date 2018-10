Salzburg: Soziale Berufsgruppen demonstrieren für Anerkennung ihrer Kollektivverträge

Am Samstag gehen die Mitarbeiter von Betreuungseinrichtungen, Tageseltern und andere soziale Dienstleister auf die Straße. Ab 11 Uhr startet am Hauptbahnhof ein Demonstrationszug.

Am Samstag gehen die Mitarbeiter von Salzburger Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf die Straße. Sie verlangen, dass das Land die ohnehin niedrigen Kollektivverträge im Sozialbereich anerkennt. Christoph Eschbacher , Sprecher der Plattform "wir fair-dienen mehr" erklärt die Problematik.



Land und Sozialeinrichtungen ringen um die Anerkennung der Kollektivverträge. Was kümmert das Sie als Mitarbeiter?

Eschbacher: Es stimmt, dass ich als Mitarbeiter bereits jetzt nach dem Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft entlohnt werde. Das Problem ist: Unsere Arbeitgeber zahlen uns nach Kollektivvertrag, deren Auftraggeber - das Land - refundiert das aber nicht entsprechend. Und die Betriebe geben den Kostendruck an uns weiter. Das heißt: Es werden Stunden gekürzt, mehr Klienten aufgenommen. Und die Arbeitnehmer reiben sich in ihrem Beruf auf.



Warum akzeptiert das Land die Kollektivverträge nicht?

Die Argumentation in diesem Bereich ist banal. Das Land sagt: Wir verhandeln die Kollektivverträge nicht mit, deshalb erkennen wir sie auch nicht an. Das ist zwar formal richtig, stellt aber das gesamte Kollektivvertragssystem in Frage. Wenn ich zum Bäcker gehe, kann ich auch nicht sagen, ich zahle für die Semmel weniger, weil ich beim Gehalt des Bäckers nicht mitreden darf.



Als Bäcker würde ich so einen Kunden wohl wieder weg schicken...

Ja, aber im Sozialbereich sind die Unternehmen dem Land ausgeliefert: Das Land ist mit Abstand der größte Auftraggeber in diesem Bereich. Aber andererseits braucht das Land uns ja auch. Für die Betreuung von Kindern, Menschen mit Behinderung und von Pflegebedürftigen. Leider ist es dem Land offenbar egal, wie es den Beschäftigten geht.



Wie geht es ihnen denn?

Uns geht es bescheiden. Klar hat man im Sozialbereich eine hohe innere Motivation für diese Arbeit. Wir wollen ja mit Menschen arbeiten, anderen etwas ermöglichen. Das macht man nicht primär des Geldes wegen. Die meisten von uns haben eine hohe Leidensfähigkeit. Aber derzeit ist es so, dass sich die Leute aufreiben. Das merkt man beim Anstieg von Langzeitkrankenständen. Wir haben eine immens hohe Fluktuation in den Betrieben. Und das ist wiederum für das ganze System schlecht: Ständige Nachbesetzungen kosten Geld und sind auch für die Klienten schlecht: Egal ob in der Krabbelstube oder in einer Pflegeeinrichtung: Wenn sich die Klienten ständig auf neue Kollegen einstellen müssen, ist das nicht ideal.

In der Pflege gibt es einen großen Personalmangel.

Das trifft auf den gesamten Sozialbereich zu. In vielen Einrichtungen ist es zunehmend schwierig, überhaupt Personal zu kriegen. Es gibt viele unbesetzte Stellen. Es ist ja auch kein Wunder, dass die Leute schnell das Handtuch werfen: Die Rahmenbedingungen machen die Kollegen krank. Wir verdienen so schlecht, dass wir uns das Leben in Salzburg kaum leisten können. Der Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft ist ja ohnehin nicht gerade üppig. Und das Land zahlt nicht einmal den.



Am Samstag wird demonstriert. Was sind eure Forderungen?

Ganz einfach: Wir wollen dem Straßenbau gleich gestellt worden. Oder jedem anderen Dienstleister. Dort zahlt das Land ja auch die Kollektivverträge. Und wir erbringen ja auch eine Leistung für das Land. Wir wünschen uns zudem auch eine transparente Vertragsgestaltung vom Land. Es soll einen klaren Leistungskatalog geben: Das Land soll sagen: Was wollen wir und was zahlen wir. Jetzt wird gesagt: Wir wollen die beste Qualität. Und hintenrum wird gemauschelt.



Mehr Gehalt, das will ja eigentlich jeder. Wird das Land euch nicht einfach sagen: Stellt euch hinten an?

Ich möchte ja nicht das eine gegen das andere aufrechnen. Aber wer ernsthaft überlegt, einen Gitzentunnel um 200 Millionen Euro zu zahlen, der wird einen vollen Lohnausgleich von zwei Millionen Euro in einem Sozialbudget von 390 Millionen Euro auch noch stemmen. Und bei uns geht es um entscheidende Fragen: Wird es künftig noch Tageseltern geben? Wird es eine Pflege zu Hause geben, oder müssen alle ins Seniorenheim? Die Landesregierung hat zwölf Jahre lang gespart. Wir wollen, dass sie sich hier endlich bewegt.





Zur Person:

Christoph Eschbacher ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Lebenshilfe und organisiert die Demonstration am Samstag mit. Gleichzeitig läuft auch eine Online-Petition für die Anliegen der sozialen Berufe, auf der Seite der Petition können auch die Forderungen der Plattform "wir fair-dienen mehr" nachgelesen werden.