BMX-Strecke in Liefering: Keine Entscheidung bei Begehung, Behörde sucht alte Fotos

Vorerst ohne Beschluss endete ein behördlicher Termin in der Itzlinger Au in Salzburg-Liefering, bei dem es um die Zukunft der dortigen BMX-Strecke ging.

Ohne Entscheidung endete am Donnerstag eine Begehung der Naturschutzabteilung des Salzburger Magistrats und der Salzburger Umweltanwaltschaft in der Itzlinger Au in Salzburg-Liefering. Grund des Termins war eine BMX-Strecke in der Au, die möglicherweise den Naturschutzbestimmungen des geschützten Landschaftsteils widerspricht.

Die Begehung habe fast den ganzen Vormittag gedauert, heißt es aus dem Büro der zuständigen Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP). Der naturschutzrechtliche Sachverständige habe festgestellt, dass der Auwaldrest vorbildlich behandelt werde. So werde dort Totholz belassen oder fachgerecht entfernt. Der ...