Salzburg Stadt: Neue Rezepte gegen den Stau im Sommer

Fahrten durchs Zentrum sollen unattraktiver, das Angebot bei Park-and-Ride ausgebaut werden. Hoffnungen ruhen auch auf einer Neuerung bei Navis.

Auf 40 Millionen Euro wurden die Baukosten für die Erweiterung der Mönchsberggarage um 650 Stellplätze geschätzt. Nach der Absage des Projekts, die am Mittwoch vom Gemeinderat besiegelt wird, bleibt die Frage, was mit jenen rund sechs Millionen Euro passieren wird, die von der Parkgaragengesellschaft für das Vorhaben angespart wurden. "Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass alle wie die Hyänen hinter den Millionen der Parkgaragengesellschaft her sind", sagte Bürgermeister Harald Preuner, der am Freitag mit Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (beide ÖVP) ...