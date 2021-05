Salzburg-Stadt: Neues Tierheim an neuem Standort ist höchst umstritten

Weil die Stadt Salzburg mit den bisherigen Betreibern unzufrieden ist, denkt man an einen Neubau - gemeinsam mit dem Land und Gut Aiderbichl. Doch ob es dafür auch eine politische Mehrheit gibt, ist fraglich.

Seit vielen Jahren ist die Stadt Salzburg mit der Vergabepraxis des bestehenden Tierheims in der Karolingerstraße unzufrieden. Vor allem Hunde würden kaum an Interessenten vergeben, was wiederum zur Folge habe, dass das Tierheim stets (über-)belegt sei und die Stadt keine "Problemhunde", die sie Tierhaltern abgenommen habe, dort hinbringen könne. Ständig habe man Plätze in anderen Heimen suchen müssen, und das, obwohl die Stadt das Tierheim mit 120.000 Euro subventioniere. Hinzu kämen Beschwerden von Interessenten, weil ihnen keine Tiere ausgefolgt worden ...