Salzburg: Stadträtin Anja Hagenauer erhielt überzählige Impfdosis

Wohl als erste Politikerin in Salzburg hat Sozial-Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) bereits die erste Corona-Teilimpfung erhalten. Und das gleich zum Auftakt der Impfkampagne.

Als am 27. Dezember im Seniorenwohnheim Liefering die allerersten 96 Impfdosen im Bundesland symbolisch verabreicht worden seien, habe sie um eine Dosis gebeten: "Weil ich viel in den Seniorenwohnhäusern unterwegs bin, als Schutz für mich und damit ich andere nicht gefährde. Und weil ich Vorbild sein will."

Wie Hagenauer zum Impfstoff kam? Eine Ampulle beinhalte üblicherweise fünf Impfdosen. Der Arzt sei sehr genau vorgegangen, und so würden bei vielen Ampullen mehr als fünf Dosen herausgehen, sagt die Stadträtin. ...