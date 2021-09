Salzburg startet mit Lollipoptests in den Kindergärten

Ein Mal pro Woche sollen Eltern ihre Kindergartenkinder testen lassen. Die Tests sind freiwillig, Landesrätin Andrea Klambauer erhofft sich eine Beteiligung von 60 Prozent.

Ab dieser Woche sollen in Salzburgs Kindergärten flächendeckende PCR-Untersuchungen durchgeführt werden. In allen 609 Kinderbetreuungseinrichtungen im Bundesland werden sogenannte Lollipoptests an die Eltern ausgeteilt. Diese sollen bei ihren Kindern zu Hause die Tests durchführen und am nächsten Tag im Kindergarten abgeben. Das Ergebnis bekommen die Eltern dann aufs Handy.

Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) freut sich, dass Salzburg als einziges Bundesland ein Screeningprogramm für Kindergärten vom Bund bewilligt bekam. "Die anderen Bundesländer müssen das selbst bezahlen." Ihr war wichtig, ...