Salzburg stockt Arbeitslosengeld für Auszubildende in der Pflege mit Stipendium auf

Mit einem Pionierprojekt wollen Arbeiterkammer, Land Salzburg und AMS dem Pflegemangel begegnen. Ab Frühsommer finanzieren die Projektpartner Pflegeausbildungen für 62 Quereinsteiger.

Es geht um Lehrgänge für 32 angehende Pflegefachassistenten sowie 30 angehende diplomierte Pflegekräfte - diese Ausbildungen starten Ende Mai bzw. im Juli an der Schule für Gesundheitsberufe am BFI Salzburg. Land und AK Salzburg finanzieren Ausbildungskosten und Stipendien zu gleichen Teilen mit insgesamt 1,9 Millionen Euro. Vom AMS Salzburg kommen rund 1,6 Millionen Euro.

Das besondere an dem Projekt: Erstmals wird in der dreijährigen Diplomausbildung das Arbeitslosengeld beziehungsweise die Deckung des Lebensunterhalts um ein Stipendium von monatlich bis zu 400 Euro aufgestockt, für die zweijährige Pflegefachassistenz-Ausbildung beträgt es 200 Euro. "Das Projekt gibt Salzburgerinnen und Salzburgern auf Arbeitssuche die Chance, eine qualitativ hochwertige Ausbildung für den dringend notwendigen Pflegeberuf zu absolvieren und dabei keine finanziellen Sorgen zu haben", heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landeshauptmann-Stellv. Christian Stöckl, AMS-Geschäftsführerin Jacqueline Beyer und Arbeiterkammerpräsident Peter Eder.

"Mit dem Projekt begegnen wir dem Problem, dass die Höhe des Arbeitslosengeldes mit einer Nettoersatzrate von 55 bzw. 60 Prozent nicht ausreichend ist, um arbeitslose Menschen den Lebensunterhalt während einer längeren Ausbildungsphase hinreichend abzusichern", sagt Peter Eder. Erstmals wird den Auszubildenden das Arbeitslosengeld bzw. die Deckung des Lebensunterhalts (DLU) um ein Stipendium von monatlich 200 bis 400 Euro aufgestockt.

AMS startet mit Akquise der Teilnehmer

Die gemeinsame Initiative sei daher ein wichtiger Impuls für künftige Pflegekräfte. Das AMS starte nun mit der Akquise, um so vielen Menschen wie möglich das Angebot dieser Ausbildung zu ermöglichen", freut sich AMS-Leitern Jacqueline Beyer besonders, dass von Land und Arbeiterkammer dieses Stipendium zusätzlich zur Verfügung gestellt wird.

"Die Corona-Pandemie hat wirtschaftlich viel Schaden angerichtet, die daraus resultierende Arbeitslosigkeit müssen wir abfedern. Dieses gemeinsame Projekt ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass man Arbeitssuchende in der Pflege, wo sie dringend benötigt werden, einsetzen kann", ergänzt Haslauer.

Letzte Chance, ohne Matura zum Diplom zu kommen

"Mit unserem Angebot ermöglichen wir Interessierten ohne Matura oder Studienberechtigungsprüfung ein letztes Mal den Weg zum Diplom", betont Peter Eder. Die Diplom-Ausbildung läuft aus, für den gehobenen Pflegedienst ist künftig nur noch das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule möglich.

Eckpunkte des Projekts

Vermittlung über AMS

Dreijährige Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegekraft mit 400 Euro Stipendium, 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Start: 12. Juli. Info-Termine dazu am 10. Mai um 14 Uhr sowie am 18. Mai um 15 Uhr.

Zweijährige Ausbildung zum Pflegefachassistenten mit 200 Euro Stipendium, 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Start: 26. Mai. Info-Termine gibt es noch am 7. Mai um 11.30 Uhr, am 18. Mai um 17 Uhr sowie am 26. Mai und am 9. Juni jeweils um 15 Uhr.

Anmeldung zu den Info-Terminen, die online oder persönlich stattfinden, jeweils unter anmeldung@bfi-sbg.at oder +43 662 883081.