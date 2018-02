Salzburg: Streit um Ausfertigung des Wählerverzeichnisses

SPÖ-Landtagsabgeordneter Gerd Brand kritisiert, dass ÖVP-Bürgermeister von Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohner die Wählerverzeichnisse nicht ausfertigen.

Abgesehen davon, dass die zugrundeliegende Norm in der Salzburger Landtagswahlordnung möglicherweise verfassungswidrig sei, "ist dieses Verhalten einiger ÖVP-Bürgermeister hochgradig undemokratisch", sagt Brand.

In Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern sei den Parteien (§ 38) auf ihr Verlangen spätestens am 1. Tag der Auflage des Wählerverzeichnisses Abschriften desselben gegen Ersatz der Kosten auszufolgen, heiße es in § 27 der Salzburger Landtagswahlordnung. Wenngleich sich Bürgermeister solcher Gemeinden im rechtlichen Rahmen bewegen, erachtet Brand das Vorgehen als zutiefst undemokratisch: "Indem sich Bürgermeister wie etwa jene aus St. Andrä, Lessach und Rußbach weigern, Einblick ins Wählerverzeichnis zu gewähren, rütteln sie an den Grundfesten der Demokratie." Der als Bürgermeister der 751-Seelengemeinde St. Margarethen gewähre alle Parteien Zugang: "Die demokratische Kontrolle der Wählerverzeichnisse ist wichtiger als irgendein gesetzliches Schlupfloch."

Während sich die Bürgermeister ungehindert Zugriff auf die Wählerverzeichnisse verschaffen und diese einfach kopieren könnten, sei es für alle anderen Parteien de facto unmöglich, die Wählerevidenz zu kontrollieren. "Ich möchte keinem Bürgermeister unterstellen, das gesetzliche Schlupfloch rechtmäßig auszunützen, um der ÖVP unrechtmäßig einen Vorteil zu verschaffen, sage aber klar und deutlich, dass wir ganz genau hinschauen werden", sagt Brand. "Offenbar ist das der neue Stil der ÖVP. Bisher war es immer selbstverständlich, dass jede Partei Einblick ins Wählerverzeichnis nehmen konnte."



Brand spricht sich nun dafür aus, die Salzburger Landtagswahlordnung dahingehend zu ändern, dass alle Gemeinden den Parteien Zugang zum Wählerverzeichnis gewähren müssen. "Weder in der Nationalratswahlordnung, noch in der EU-Wahlordnung, der Salzburger Gemeindewahlordnung oder irgendeiner anderen Landtagswahlordnung findet sich eine vergleichbare Norm. Es ist nicht auszuschließen, dass die 1000-Einwohner-Regelung sogar verfassungswidrig ist." Die Salzburger Sozialdemokraten planen nun, von jenen Bürgermeistern, die sich weigern, den Parteien Abschriften der Wählerevidenz auszufolgen, einen entsprechenden Bescheid zu verlangen. "Das ermöglicht uns, die Verfassungsmäßigkeit prüfen zu lassen."



(SN)