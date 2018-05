Salzburg und baltische Staaten "begießen" Freundschaft mit der Gießkanne

Eine Eiche als Zeichen von Verbundenheit setzten der Salzburger Landtagspräsident Josef Schöchl und die Botschafter sowie die Honorarkonsule der drei Baltenrepubliken Litauen, Lettland und Estland Salzburger Freilichtmuseum.

Die Idee dazu hatte die estnische Honorarkonsulin Sirje Winding-Frauenlob, die in Landtagspräsident Josef Schöchl einen Verbündeten fand. Am Samstag wurde der Baum bei einer gemeinsamen Feier samt Bewässerung seiner symbolischen Bestimmung, der Vertiefung der Freundschaft, übergeben. "Zum einen haben alle drei baltischen Staaten vor 100 Jahren ihre Unabhängigkeit erlangt und Österreich wurde vor 100 Jahren zur Republik. Darüber hinaus gibt es aber eine Reihe von Gemeinsamkeiten", betonte Schöchl. So hätten alle vier Republiken durch das Nazi-Regime ihre Unabhängigkeit verloren. Und während Österreich seine Unabhängigkeit 1955 wieder zurückerlangt habe, hätten die baltischen Staaten wesentlich länger darauf warten müssen. "Wir können von den drei baltischen Staaten lernen: Lernen, weil die Zeit der Unterdrückung, der Unterjochung noch nicht so lange zurückliegt, wie bei uns in Österreich, wo leider schon eine Demokratiemüdigkeit Einzug hält", stellte Schöchl weiters fest.



Die Eiche stehe für Vertrauen, Verbundenheit und Stärke und symbolisiere hervorragend die Freundschaft Salzburgs mit den drei baltischen Staaten, die alle waldreiche Regionen seien. Der Platz im Freilichtmuseum sei zudem mit Bedacht gewählt. Schöchl: "Um einen selbstbewussten Standpunkt einnehmen zu können, braucht man starke Wurzeln. Man muss wissen, woher man kommt. Und das Freilichtmuseum repräsentiert Salzburg mit all seinen Regionen, unsere Heimat und unsere Wurzeln. Und starke Wurzeln braucht ein Baum auch, um starke Äste zu entwickeln, die wie Arme auch über Grenzen reichen könne."



Die Partnerschaft zwischen Salzburg und Litauen besteht seit mehr als 48 Jahren und begann noch unter Sowjet-Herrschaft. Besonders kulturell findet ein reger Austausch zwischen Salzburg und Litauen statt, etwa durch gegenseitige Ausstellungen über die Künstlervereinigung Berchtoldvilla oder durch zahlreiche litauische Studierende am Mozarteum. 1990 wurde die Unabhängigkeitsbewegung Litauens vom Salzburger Landtag unterstützt.



(SN)