"Salzburg verbaut jährlich eine Fläche 200 Mal der Red-Bull-Arena"

Zehn Millionen Euro an Dürreschäden verzeichnet die Österreichische Hagelversicherung heuer bereits in Salzburg - deutlich mehr, als durch Hagel, Sturm oder Überschwemmungen entstünden. Vorstandsvorsitzender Kurt Weinberger spart nicht mit Kritik an der "Raumunordnung".

BILD: SN/ROBERT RATZER Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Hagelversicherung, beklagt einmal mehr die „Raumunordnung“ im Land. Da sei Salzburg keine Ausnahme.