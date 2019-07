Salzburg wollte bis zum Jahr 2020 seine Treibhausgase stark senken. Doch seit dem Jahr 2015 steigen die Emissionen im Bundesland wieder.

Die Schüler finden in ihrem Brief an die Salzburger Landesregierung klare Worte. "Wir sind die 1A des Akademischen Gymnasiums und wollen das Klima retten. Dazu brauchen wir Ihre Hilfe." Diese Zeilen verfassten die Schüler am Dienstag während eines Projekttages gemeinsam ...