Salzburg verkürzt die Impfabstände

In der kommenden Woche wird die Rekordmenge von 73.199 Impfdosen nach Salzburg geliefert. Aus Sorge vor der Delta-Variante des Coronavirus holt man jetzt nach Empfehlungen des nationalen Impfgremiums viele Menschen früher als geplant zur zweiten Impfung.

Die Sorge vor einer raschen Ausbreitung der indischen Delta-Variante des Coronavirus führt in Salzburg zu einem Strategiewechsel beim Impfen. Zwei Faktoren führen nach Angaben von LH-Stv. Christian Stöckl dazu, dass man noch vor den Sommerferien die Vollimmunisierung der Bevölkerung rascher als gedacht vorantreiben kann. Zum einen stehen nach einer überraschend großen Impfstofflieferung von Astrazeneca für kommende Woche 73.199 Impfdosen zur Verfügung. Zuletzt konnte man im Schnitt 40.000 Menschen pro Woche impfen. Und zum zweiten hat das nationale Impfgremium beschlossen, die Abstände für alle Impfstoffe zu verkürzen. Das heißt, viele Erstgeimpfte werden in den kommenden Tagen aufgefordert, ihren Termin für die zweite Impfung vorzuverlegen.

Delta-Variante bei rund 30 Prozent der Neuinfektionen

Ab sofort gelten folgende neue Impfabstände: bei Biontech/Pfizer reduziert man von bisher fünf bis sechs auf drei Wochen; bei Moderna von fünf bis sechs auf vier Wochen; bei Astrazeneca von elf bis zwölf Wochen auf vier bis acht Wochen.

Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz verwies am Freitag darauf, dass man in Salzburg seit Ende Mai rund 30 Fälle der Delta-Variante registriert habe. Das ist in absoluten Zahlen nicht viel, weil die Infektionszahlen bis zum Freitag auf einen neuen Tiefstand mit einer 7-Tages-Inzidenz von 5,5 gesunken sind. Aber von insgesamt nur 31 Neuinfektionen in der vergangenen Woche in Salzburg könne man rund ein Drittel der Fälle bereits der Delta-Variante zuordnen, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. Alle Fälle seien in Salzburg gut isoliert.

Bei Astrazeneca nimmt man leicht geringeren Wirkungsgrad in Kauf

Aufgrund der raschen Ausbreitung der Delta-Variante hat das nationale Impfgremium nach einer Risikoabwägung kürzere Impfabstände empfohlen. Vor allem beim Impfstoff von Astrazeneca nehme man, wie Stöckl betont, einen etwas geringeren Wirkungsgrad mit dem kürzeren Abstand in Kauf, weil der Vorteil eines größeren Schutzes gegen die Delta-Variante durch die zweite Impfung diesen kleinen Nachteil überwiege. Bei Biontech/Pfizer und Moderna verringere sich durch den kürzeren Impfabstand der Wirkungsgrad nicht.

Stöckl kann nicht versprechen, dass man in der kommenden Woche schon alle 73.199 Impfdosen verimpfen könne. Logistisch sei das aufgrund der kurzfristig großen Lieferung ein enormer bürokratischer und computertechnischer Aufwand, so viele Termine für die Zweitimpfung vorzuziehen. Geplant sind jedenfalls bereits 32.100 Zweitimpfungen und 10.000 Erstimpfungen.

SN/land salzburg Impfrate nach Alter, Salzburg und Österreich, Stand 25. 6. 2021.





Sommerimpfaktion für Jugendliche und Familien

Salzburgs erklärtes Ziel sei es, mit so vielen vollständig Geimpften wie möglich in das neue Schuljahr und Semester zu starten. Seit dieser Woche läuft eine Schwerpunktaktion für alle ab zwölf Jahren. "Falls auch die Familienmitglieder der Jugendlichen eine Impfung wünschen, können in den Impfpraxen auch Eltern und Geschwister mitimmunisiert werden beziehungsweise eine gemeinsame Terminbuchung mit der Ordination vereinbaren", sagt Stöckl. Voraussetzung ist eine Anmeldung jedes einzelnen Familienmitglieds unter www.salzburg-impft.at oder 1450 für dieselbe Ordination.

Stand der Impfung in Salzburg (25. Juni, 9 Uhr)

Insgesamt haben 57 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab zwölf Jahren in Salzburg eine Erstimpfung erhalten, 34 Prozent sind vollimunisiert.