Salzburg will mit 2,5-G-Pflicht vorpreschen

Das Land wird früher oder später nur noch PCR-Tests akzeptieren - offen ist nur, ab wann. Zunächst werden mit 27. Oktober die Gurgeltests ausgerollt.

"Wir müssen etwas tun." Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kündigte bei der Vorstellung der PCR-Gurgeltests am Donnerstag weitere Schritte zur Eindämmung der Coronapandemie an. 430 Neuinfektionen meldeten die Gesundheitsbehörden allein gegenüber dem Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 255 auf 313 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Spitalspatienten stieg binnen eines Tages von 56 auf 64, 14 davon befanden sich auf einer Intensivstation. Die Ampelkommission stufte das Ansteckungsrisiko in Salzburg daher am Donnerstag weiter als "sehr hoch" ein. Es bestehe Handlungsbedarf. ...