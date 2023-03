Salzburgarena bis Josefiau: Stadtsenat gibt grünes Licht für Autobuslinie 11:

Ende April soll die neue Autobus-Linie 11 in der Stadt Salzburg ihren Betrieb aufnehmen. Sie wird tagsüber auf der Strecke Salzburgarena - Aiglhof - Leopoldskron - Josefiau insgesamt 18 Haltestellen im 15-Minuten-Takt bedienen (am Tagesrand im 30-Minuten-Takt).

Die Stadt Salzburg stellt dafür in den nächsten drei Jahren insgesamt 5,2 Millionen Euro zur Verfügung. Das beschloss der Stadtsenat in seiner Sitzung am Montag, 13. März 2023, einstimmig. Der Endbeschluss erfolgt im Gemeinderat.

Die entsprechende Finanzierungsvereinbarung wird mit der Salzburg AG abgeschlossen. Ein Jahr nach Einführung wird eine Evaluierung von Fahrgastzahlen und Linienführung durchgeführt. Eine allfällige Kündigung ist erstmalig im Dezember 2024 möglich.

Albus hat Personalpool

Zur Personalsituation bei den Fahrer*innen betonte Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP), dass Albus als Betreiber - anders als die Muttergesellschaft Salzburg AG - über einen Fahrer*innen-Pool verfüge, daher sei der 15-Minuten-Takt haltbar.

Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) berichtete, dass die Salzburg AG ihrerseits mit der Personalvertretung aktuell ein Positionspapier für Fahrer*innen ausarbeite. Zuvor hatten die Klub-Chefinnen Andrea Brandner (SPÖ) und Inge Haller (BL) erneut auf die prekäre Personalsituation hingewiesen.

Taktverdichtung Gaisbergbus bis 2025

Auch bei der Linie 151, dem Gaisbergbus, wurde die bereits mitgeteilte Taktverdichtung bis 2025 einstimmig gutgeheißen. Die weiteren Beschlüsse der insgesamt zehn Punkte umfassenden Tageordnung fielen - analog den Vorberatungen in den Ausschüssen - ebenfalls überwiegend einstimmig.