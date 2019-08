Innenstadt-Bewohner fordern, ein Drittel der Veranstaltungen im Zentrum zu streichen. Der Stadtchef schlägt nun eine Deckelung für den Residenzplatz vor - und nennt 90 Tage im Jahr als Limit.

Hochsommer, Festspielzeit, Schlechtwetter: Das sind alljährlich die Zutaten für eine Salzburger Innenstadt, die überquillt. Am Montag staute sich die Autokolonne in der Maxglaner Hauptstraße Richtung Neutor vor einer roten Ampel der Altstadtgarage. Am Dienstag war das Bild kaum anders. Alle ...