Salzburger aus der DDR - "Ich wollte doch so gern zu den Pionieren gehören"

Deutschland feiert 30 Jahre Wiedervereinigung - und viele Salzburger, die in der einstigen DDR geboren sind, feiern mit. Den SN erzählen sie, was sie an ihrer neuen Heimat schätzen.

Rund 19.500 Menschen mit deutschem Reisepass leben in Salzburg. Viele von ihnen stammen aus dem Osten, sind in der ehemaligen DDR geboren, haben die Wendezeit miterlebt, die Wiedervereinigung. Für Ulrich Sernow, der 1989 nur wenige Minuten zu Fuß von der Mauer entfernt im damaligen Ostberlin lebte, hat der deutsche Grenzwall aber nie eine unüberwindbare Hürde bedeutet. "Als Volleyballprofi und DDR-Nationaltrainer war ich privilegiert und durfte ins Ausland, auch ins kapitalistische", sagt Sernow. Bei einem Länderturnier in ...