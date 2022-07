Salzburger Berufsschulleiter wünscht sich mehr AHS-Schüler als Lehrlinge

Nach vier Jahren im Gymnasium in die Berufsschule. Das ist in Salzburg die Ausnahme. Der Leiter der Landesberufsschule 4 wünscht sich, dass auch in den AHS die Berufsorientierung stärker auf die Lehre abzielt.

Jedes Jahr erstellt der Direktor der Landesberufsschule 4 in Salzburg, Wolfgang Hyden, eine Statistik, die zeigt, aus welchen Schultypen die Lehrlinge an seiner Schule kommen. Unterrichtet werden dort Jugendliche, die in einem Betrieb den Lehrberuf Elektrotechnik, Informationstechnologie oder Mechatronik erlernen. Der Frauenanteil beträgt 5,9 Prozent. "Es fällt auf, dass Schülerinnen und Schüler, die vor Beginn der Lehre die Unterstufe eines Gymnasiums besucht haben, die Ausnahme sind", sagt Hyden. An seiner Schule kommen nur 11 der 1162 Mädchen und ...