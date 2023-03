Salzburger Bierpartei sucht Spitzenkandidat im Internet

"Du hast das Zeug für den Sessel des Landeshauptmanns und verfügst über ausreichend Budget?" Die neue Bewegung ist diese Woche mit der Chefsuche beschäftigt.

"Du glaubst, dass du das Zeug für den Sessel des Landeshauptmanns hast und verfügst über ausreichend Budget? Dann ist das deine einmalige Chance in die Politik zu gehen." So lautet der Text auf der Instagram-Seite der Salzburger Bierpartei. Die neue Bewegung rund um den Obertrumer Künstler Paul Estrela möchte bei der Landtagswahl am 23. April im Bezirk Flachgau antreten und versteigert diese Woche auf der Verkaufsplattform willhaben.at ihren ersten Listenplatz.