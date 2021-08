Salzburger Bürgermeister Preuner nahm Wein-Begehren entgegen

Wein trinken verboten: Initiatoren sammelten 1192 Unterschriften für eine Änderung der Marktordnung auf der Schranne.

1192 Unterschriften haben am Montag Johann Huber, Helga Brugger und Anton Lackner an ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner übergeben. Die Forderung der drei Salzburger und ihrer Unterstützer: Die Stadt solle die Marktordnung ändern, sodass auf der Schranne das Ausschenken von Wein erlaubt wird. An Imbissständen gibt es zwar Bier, Standbetreiber, die Wein verkaufen, dürfen diesen aber nicht ausschenken. Preuner nahm die Unterschriften entgegen - und wies darauf hin, dass er das Anliegen nicht unterstütze. In der Vergangenheit - die Weinausschank war lange geduldet worden - habe es zu viele Beschwerden über Betrunkene gegeben, sagt er.