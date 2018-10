Salzburger demonstrieren gegen Nationalismus

In rund 50 europäischen Städten gehen am heutigen Samstag Protestaktionen für ein geeintes Europa über die Bühne. Auch in Salzburg wird demonstriert

Die Demo unter dem Titel "13-10" startete gegen 14 Uhr am Südtiroler Platz vor dem Hauptbahnhof. Beteiligte sprechen von "gut 300 Teilnehmern", eine offizielle Zahl gibt es noch nicht. Ziel der Protestaktion ist es, gegen Nationalismus und für ein geeintes Europa aufzutreten. "Für Europa einzustehen bedeutet einzustehen für die Würde und die Rechte des Menschen, für Rechtsstaatlichkeit, Rede-, Meinungs- und Pressefreiheit, Gleichberechtigung, Minderheitenrechte, soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität zwischen den Völkern Europas und für die Zukunft unserer Kinder", verlautbarten die Initiatoren im Vorfeld. Quelle: SN

