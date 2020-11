Salzburger Eltern sind dankbar für die Betreuung in den Schulen

Leere Klassen trotz der angebotenen Betreuung während des Lockdowns. Das war einmal. Andrang herrscht vor allem in den Volksschulen.

Direktorin Ursula Hinterseer und eine Lehrerin warten am Dienstag vor der Volksschule Campus Mirabell in Salzburg auf die Kinder, die trotz der Umstellung auf Distanzlernen zur Betreuung in die Schule kommen. Jedes Kind wird am Eingang begrüßt und in eine der 15 Gruppen geschickt. "Ein Drittel der 216 Mädchen und Buben ist in dieser Woche angemeldet", sagt Hinterseer. Alle Lehrkräfte seien im Haus. Normaler Unterricht findet nicht statt. "Wir werden mit den Kindern üben und Stoff wiederholen und allenfalls einfache ...