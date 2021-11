Salzburger Eltern und Lehrer vermissten klare Worte

Sollen die Kinder nun am Montag in die Schule kommen oder nicht? Diese Frage müssen die Eltern letztlich selbst beantworten.

In den Schulen liefen am Freitag in der Früh die Telefone heiß. Eine klare Antwort auf die Frage, wie der Unterricht ab Montag organisiert sein wird, konnten ihnen die Direktoren in Ermangelung einheitlicher und unmissverständlicher Informationen aus dem Ministerium und aus dem Bildungsressort des Landes nicht geben. "Die Eltern sind verwirrt, sie wissen nicht, ob sie die Kinder jetzt am Montag in die Schule schicken sollen oder nicht", sagt Alfred Pfisterer, der stellvertretende Direktor aus der Mittelschule Goldenstein in Elsbethen. ...