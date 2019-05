Salzburger Feriendatenbank liefert einen Überblick über das Betreuungsangebot in den Sommerferien

Programme können noch aufgenommen werden - Gemeinden, Unternehmer und private Anbieter erhalten finanzielle Unterstützung des Landes.

Kinderyoga am Bauernhof, Beach-Volleyball, Rudern oder Tanzen: Das Betreuungsangebot für Kinder während der Sommerferien ist breit gefächert - und für Eltern deshalb unübersichtlich. Einen Überblick liefert die Feriendatenbank des Landes. Dort können die Sommerfereinangebote nach Wohnort, Termin und Tages- bzw. Wochenangeboten gefiltert werden. "Eltern schätzen diese Datenbank, weil sie schnell und übersichtlich suchen können, wie mehr als 30.000 Zugriffe pro Saison belegen", betont Landesrätin Andrea Klambauer (Neos).

Hier geht es zur Feriendatenbank: https://service.salzburg.gv.at/ferien/schedule/searchext.html

Auf 180.000 Euro erhöht hat Klambauer heuer die finanzielle Unterstützung für Gemeinden sowie private und integrative Betreuungsangebote. Auch im kommenden Jahr werde es diese Summe geben. Zu Gemeinden mit Betreuungslücken fahre das Team von Forum Familie, der Elternservicestelle des Landes, um notwendige Maßnahmen gemeinsam zu planen. "Das Land ist bereit, Projekte zu fördern und ich hoffe auf die Aufgeschlossenheit sowie den Elan der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, uns dabei zu unterstützen", sagt Familienlandesrätin Klambauer.

Für manche Aktivitäten gibt es Ermäßigungen mit dem Salzburger Familienpass. Neu in der Feriendatenbank sind heuer etwa ein Ferienangebot der Firma Pagitsch oder eine MINT-Woche in Schwarzach im Pongau. Auch die integrativen Angebote für Kinder mit Behinderungen werden mehr, sind aber noch nicht in allen Bezirken zu finden. "Bischofshofen, Elsbethen, Neumarkt und Nußdorf sind in dieser Hinsicht Vorreiter", erklärt Feriendatenbank-Koordinatorin Corona Rettenbacher.I n Stadt Salzburg, Altenmarkt, Bischofshofen, Hallein, Bürmoos, Oberndorf, Saalfelden und St. Gilgen bieten die Kinderfreunde Camps, Wochenprogramme sowie den Spielbus an. Das Hilfswerk Salzburg ist mit"Action Days" in Großarl, Radstadt, Hallein, St. Johann, Zell am See und Saalbach vertreten.

Eine von 36 als familienfreundlich ausgezeichnete Salzburger Gemeinde ist Anif. "Wir bemühen uns um attraktive und erschwingliche Angebote während der gesamten Sommerferien", schildert Bürgermeisterin Gabriella Gehmacher-Leitner (Liste Krüger). In ihrer Gemeinde kostet eine Woche "Sport, Spiel und Spaß" jeweils von Montag bis Donnerstag 82 Euro inklusive Busfahrten, Eintrittskarten und Mittagessen. Geschwisterkinder zahlen 40 Prozent weniger.

Quelle: SN