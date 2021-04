Salzburger Flughafen könnte Grundstücke an Red Bull verkaufen, Haslauer lehnt Teilprivatisierung ab

Um die Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro in den Flughafen in den kommenden Jahren stemmen zu können, braucht es Geld. Der Aufsichtsratschef greift nun einen FPÖ-Vorschlag auf. Zum einen geht es um den Verkauf des Grundstücks des Hangar 7, zum anderen könnte das Land Anteile am Airport verkaufen. Für Landeshauptmann Haslauer kommt eine Teilprivatisierung allerdings nicht in Frage.

Neue politische Pläne rund um den Salzburger Flughafen sorgen für gehörig viel Wirbel. Zum einen geht es um den Verkauf von Baurechten an den Getränkekonzern Red Bull. Zum anderen um eine Teilprivatisierung, indem ein neuer Partner mit bis zu 24 Prozent Anteil an Bord geholt wird. Aber alles der Reihe nach: Ausgangspunkt für die nunmehrige Debatte war ein Tagesordnungspunkt im Landtagsausschuss am vergangenen Mittwoch. Die FPÖ brachte einen Antrag für einen Comeback-Plan des Flughafens ein. Die Freiheitlichen hatten ...