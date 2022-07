Salzburger FPÖ-Chefin Svazek zieht Bilanz und schießt sich auf den ÖVP-Klubobmann ein

Bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag blickt Klubobfrau Marlene Svazek (FPÖ) zurück auf vier Jahre Oppositionspartei im Salzburger Landtag. Und kritisiert Wolfgang Mayer (ÖVP) "Er zerstört jede Debatte."

Nach vier Jahren in der laufenden Legislaturperiode und knapp neun Monate vor der Landtagswahl 2023 hat die FPÖ ein Resümee gezogen. "Macht braucht Kontrolle", meinte Klubobfrau der FPÖ Marlene Svazek und bezog sich somit unmittelbar auf die Landesregierung. In dieser Kontrollrolle zieht die Partei eine positive Bilanz. So sind laut eigenen Angaben der Partei die meisten Initiativanträge aller im Landtag vertretenen Parteien von der FPÖ gekommen. Darunter sind allen voran Anträge zu Themen wie Verkehr, Gesundheit und Soziales zu finden.

Svazek betonte, dass man auch Anträge abseits der typischerweise der FPÖ zugeordneten Themen wie Migrations- und Asylpolitik eingebracht hat.

Laut Svazek wurden die meisten von der Partei kommenden Initiativen abgelehnt. Sie verwies jedoch auch auf die einstimmig angenommenen Anträge der FPÖ, wie zum Beispiel die Initiative gegen die Steinbruchpläne am Lidaun in Faistenau oder die Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel.

Zum Thema Corona: Bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr sollte "Covid kein Wahlkampfthema sein, sofern die Regierung kein Thema mehr daraus macht". Die bei den oberösterreichischen Landtagswahlen erfolgreiche Anti-Establishment-Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) sieht Svazek nicht als großen Konkurrenten bei der kommenden Wahl.

"Er zerstört jede Debatte"

Svazek übte vor allem Kritik an der ÖVP. Mit dem Klubobmann der Volkspartei, Wolfgang Mayer, sei es sehr schwierig gewesen, in den letzten Jahren eine konstruktive Zusammenarbeit zu schaffen: "Er zerstört jede Debatte." Es sei die "größtverfehlte Personalentscheidung dieser ÖVP" gewesen, Mayer als Klubobmann zu ernennen. Svazek erinnerte auch an den Misstrauensantrag der FPÖ gegenüber Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Dieser sei wegen seiner Coronapolitik, aber auch wegen seiner überwiegenden Zuwendung zu Themen wie Hochkultur und Festspiele kaum zu halten.

Positive Worte fand Svazek hingegen für die ÖVP-Landesräte Stefan Schnöll und Josef Schwaiger. Hier wäre konstruktive Arbeit und eine Debatte auf Augenhöhe möglich gewesen. Fälschlicherweise würde die ÖVP oft behaupten, dass die freiheitliche Fraktion dekonstruktiv sei. Die Partei hätte aber laut Svazek für"sehr gute und umfassende Arbeit in diesem Landtag" beigetragen.

Aktuellen Themen wie der Teuerung werde auch nach der Sommerpause Aufmerksamkeit geschenkt, wie genau diese aussehen sollen, verrät die Klubobfrau jedoch nicht.

Aussicht auf die Landtagswahlen im Frühling 2023

Für die kommenden Landtagswahlen im Frühling 2023 ist das Ziel der Partei, stärker als bei der letzten Wahl zu werden. Svazek wäre bereit, Verantwortung in einer Landesregierung zu übernehmen, sofern sie auch bei dem anstehenden Landesparteitag im Herbst als Spitzenkandidatin gewählt wird. Eine Zusammenarbeit mit der ÖVP stellt sich Svazek mit Landeshauptmann Haslauer und dem Klubobmann Mayer schwierig vor. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass die Volkspartei einen Wählerverlust hinnehmen werde und die Wahlergebnisse die neue Zusammensetzung der Landesregierung entscheiden würden.

Als größten Erfolg in dieser Legislaturperiode sieht Svazek, dass man sich "Respekt verschafft" habe. Die Partei habe gezeigt, dass die freiheitliche Fraktion eine breite Themenlandschaft verfolge und als kritische Partei auch über "Handschlagqualität" verfüge. Konkrete Taten oder Erfolge wurden jedoch nur unter Initiativanträgen verbucht.