Salzburger FPÖ scheiterte im Landtag mit Antrag auf Zusammenlegung von Wahlen

"Die vergangenen Wahlen haben gezeigt, dass durch diesen Galopp von einer Wahl zur nächsten nicht nur die Parteien einen Dauerwahlkampf geführt haben, sondern auch die Salzburger Bevölkerung der ständigen Wahlen müde wurden", hieß es in dem Antrag.

Es würde bürokratische Hürden und Kosten ersparen, und darüber hinaus könnte man den Dauerwahlkampf für die Bürger reduzieren: So untermauerte die Salzburger FPÖ ihren Antrag, Gemeinde- und Landtagswahlen wieder zusammenzulegen. Im Landtagsausschuss am Mittwochvormittag scheiterte die FPÖ damit, keine der anderen Parteien ging mit.

"Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet die Partei, die durch ihre offensive Korruptionsanbahnung in Ibiza gerade die Bundesregierung in die Luft gesprengt hat, jetzt den Galopp von einer Wahl zur nächsten beklagt", meine grünen-Landtagsabgeordneter Simon Heilig-Hofbauer. Auch die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl mache den Antrag der FPÖ "unglaubwürdig".

ÖVP-Abgeordneter Wolfgang Mayer führte demokratiepolitische und praktische Gründe gegen eine Zusammenlegung der Wahlen an. Es sei wichtig, dass jede Ebene, also sowohl Gemeinde, als auch Land und Bund, ihre Aufmerksamkeit erhielten und damit auch ihre Themen in den Vordergrund stellen könnten. Und: Die Erfahrung zeige, dass die Dauer von Funktionsperioden nicht in Stein gemeißelt wären. Deshalb stehe der Aufwand einer Zusammenlegung in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Quelle: SN