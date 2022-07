Salzburger Gemeinderat gibt für S-Link grünes Licht, SPÖ sieht weiter rot

Die Stadtpolitik erteilte den weiteren Projektschritten ihre Zustimmung, die SPÖ bekräftigte ihr Nein zum zugrunde liegenden Amtsbericht. Der Ausbau der Mönchsberggarage wurde formell abgesagt - nur die ÖVP und Gemeinderat Christoph Ferch stimmten dagegen.

28 Stimmen dafür, 10 dagegen. So hat der Salzburger Gemeinderat am Mittwoch über den Grundsatz-Amtsbericht zur Verlängerung der Salzburger Lokalbahn, dem S-Link, abgestimmt. Damit hat die Stadt die unterirdische Trassenvariante mit den Haltestellen Mirabellplatz, Mozartsteg, Nonntal und Akademiestraße, die Mitfinanzierung der ersten Bauetappe bis zum Mirabellplatz zu 25 Prozent, also 50 Millionen Euro, sowie die Einreichung des Abschnitts zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Landesregierung befürwortet. Letzteres will die Projektgesellschaft Ende September erledigen. Über allfällige Kostensteigerungen müsste der Gemeinderat gesondert abstimmen.

