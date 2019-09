Salzburger Gemeinderat verzichtet auf einen Teil seines Gehalts

Der KPÖplus-Mandatar kritisiert die "abgehobenen Politikerbezüge" in Salzburg. Kay-Michael Dankl will sich daher von seinen 2578 Euro brutto nur rund 1000 Euro behalten und den Rest für Salzburger verwenden, die in einer Notlage seien.

2578 Euro und 30 Cent. So viel verdient ein Gemeinderat der Stadt Salzburg monatlich 14 Mal im Jahr laut dem Salzburger Bezügegesetz. 40 Gemeinderäte gibt es. Einer davon ist seit Mai Kay-Michael Dankl, der für die KPÖplus einzog.

Dankl will nun auf einen Teil seines Gehaltes verzichten und hat einen Sozialfonds für Menschen in Not ins Leben gerufen. Er wolle damit ein Zeichen gegen abgehobene Politikergehälter setzen, sagt Dankl. Sein Motto: "Helfen statt kassieren". "Abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik. Salzburg ist nicht nur die teuerste Stadt zum Wohnen, sondern auch Hauptstadt der Luxus-Politikergehälter", kritisiert Dankl. Er hat die Bezüge mit anderen Städten verglichen. So sei die Besoldung von Gemeinderäten in Salzburg mit 2578 Euro etwa um 1100 Euro höher als in Linz. Für einen Ausschussvorsitz erhalten Gemeinderäte sogar 3499 Euro. "Diese Zusatzzahlung gibt es sonst nirgends", sagt Dankl. Ein Salzburger Vizebürgermeister kassiere monatlich über 13.300 Euro brutto, während Innsbruck mit 7400 Euro nur die Hälfte zahle. Ein Stadtrat in Salzburg kassiere 12.000 Euro monatlich, in Linz hingegen nur 5800, rechnet Dankl vor. Daher hätten gerade in Salzburg die Politiker den Bezug zu den Menschen verloren. "Während sich die Stadtpolitik Luxus-Bezüge genehmigt, müssen eine Kindergartenpädagogin oder ein Pfleger mit rund 2300 Euro brutto auskommen."

Grazer KPÖ-Stadträte verzichten seit Jahren

Dankl will es jetzt so machen wie seine KPÖ-Kollegen in Graz. Dort würden die Mandatare einen Großteil ihrer Politbezüge für Menschen in Notlagen spenden. Für sich selbst würden die Grazer Stadträte Elke Kahr und Robert Krotzer nur 1950 Euro behalten. Der Rest wandere in einen Fonds. Seit 1998 hätten die KPÖ-Mandatare auf diese Weise mehr als zwei Millionen Euro an über 16.000 Familien und Einzelpersonen gespendet, Strom- und Heizkostenzuschuss, für Kautionen und Gesundheitsausgaben.



KPÖplus richtet Wohn- und Sozialberatung ein

"Wir wollen die Stadtpolitiker-Bezüge auf ein vernünftiges Maß anderer Landeshauptstädte senken", sagt Dankl: "Kein KPÖplus-Politiker nimmt mehr als einen durchschnittlichen Facharbeiter-Lohn. Der Rest kommt Menschen in Notlagen zu Gute." Von seinem Gemeinderatsgehalt von 2578 Euro brutto will sich Dankl daher nur 1000 Euro behalten. Der Rest werde verwendet, um bei der Wohn- und Sozialberatung Salzburgern in Notlagen zu helfen. "Wer in eine Notlage geraten ist, kann sich jederzeit an uns wenden. Teil unserer Wohn- und Sozialberatung ist, dass wir informieren und - wo nötig - direkt helfen", sagt Dankl. Eine Terminvereinbarung sei unter der Telefonnummer 0662/8072-2852 und salzburg@kpoe-plus.at jederzeit möglich. Wer nicht persönlich ins Büro am Mirabellplatz kommen könne, der könne auch einen Hausbesuch vereinbaren.

Quelle: SN