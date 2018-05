Salzburger Grüne: Heinrich Schellhorn folgt Astrid Rössler nach

Die zentrale personelle Weichenstellung bei der Landesversammlung der Salzburger Grünen am 27. Mai dürfte nur eine Formsache sein.

Als Nachfolger von Landessprecherin Astrid Rössler, die am Abend der Wahlniederlage am 22. April ihren Rücktritt angekündigt hatte, wird sich laut Landesgeschäftsführer Rudi Hemetsberger nur der bisherige Kultur- und Soziallandesrat Heinrich Schellhorn bewerben.

Der 57-Jährige wird sich damit am Sonntag ohne Gegenkandidaten der Abstimmung der Delegierten stellen. Schellhorn gilt zugleich als Favorit auf einen grünen Landesratsposten, sollten die Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP und den NEOS einen positiven Abschluss finden. Und derzeit sieht alles danach aus. Man liege gut im Zeitplan und habe bisher weitgehend Einigung in den Sachthemen erzielt, hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage. In den nächsten Tagen stünden offene inhaltliche Fragen auf der Agenda, dann werde noch über die Ressortverteilung und Personalia gesprochen.

Die Grünen waren bei der Landtagswahl vor einem Monat von 20,2 auf 9,3 Prozent abgestürzt. Die Partei wird im Falle einer Beteiligung an der neuen Dreierkoalition nur mehr einen statt bisher drei Landesräte stellen. Hält der Zeitplan, wird am Sonntag nicht nur der neue Landessprecher gewählt, die grünen Parteimitglieder werden auch über das ausverhandelte Koalitionsprogramm abstimmen.

