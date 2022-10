Salzburger Kameradschaftsbund setzt Zeichen des Friedens

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fand heuer die traditionelle Friedenswallfahrt des Kameradschaftsbundes Salzburg Maria Plain statt.

In Anbetracht des russischen Angriffs- und Vernichtungskriegs gegen die Ukraine habe für ihn die 36. Internationale Friedenswallfahrt des Salzburger Kameradschaftsbundes in Maria Plain heuer eine ganz besondere Bedeutung, sagte am Sonntag der Präsident des Landesverbands und Bürgermeister von Weißbach bei Lofer, Josef Michael Hohenwarter. "Wir fühlen uns bestätigt, dass unser stetes Eintreten für Frieden und Versöhnung der richtige Weg ist." In jeder Predigt und in jeder Ansprache werde bei der Wallfahrt seit Jahrzehnten darauf hingewiesen, dass Friede nicht selbstverständlich sei. ...